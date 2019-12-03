Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами

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Ura.Ru 33 минуты назад
Самопровозглашенные Луганская и Донецкая республики получат более 144 миллионов рублей от МВД России на открытие четырех новых пунктов выдачи российских паспортов. Распоряжение правительства о выделении средств во вторник было опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 144229,9 тыс. рублей», — говорится в документе.
На сайте ведомства сообщается, что средства будут выделены на обеспечение функционирования новых пунктов по выдаче паспортов РФ, а также на укомплектование новых пунктов сотрудниками Главного управления МВД России по Ростовской области по вопросам миграции.
Кроме этого, МВД обязали контролировать расходование выделенных средств и предоставить соответствующий отчет о результатах работы не позднее 1 февраля 2020 года.
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Теги:
Политика , Видео , МВД
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