Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами

Россия выделит десятки миллионов украинцам, желающим стать гражданами РФ

Самопровозглашенные Луганская и Донецкая республики получат более 144 миллионов рублей от МВД России на открытие четырех новых пунктов выдачи российских паспортов. Распоряжение правительства о выделении средств во вторник было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 144229,9 тыс. рублей», — говорится в документе.

На сайте ведомства сообщается, что средства будут выделены на обеспечение функционирования новых пунктов по выдаче паспортов РФ, а также на укомплектование новых пунктов сотрудниками Главного управления МВД России по Ростовской области по вопросам миграции.

Кроме этого, МВД обязали контролировать расходование выделенных средств и предоставить соответствующий отчет о результатах работы не позднее 1 февраля 2020 года.