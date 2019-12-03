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Путин начал выступление с выключенным микрофоном 

Lenta.ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин начал выступление с выключенным микрофоном и пошутил. Видео опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.
На записи видно, как глава государства говорит перед неработающим микрофоном, но через несколько секунд устройство включают.
«Еще раз? Хорошо», — отреагировал Путин со смехом.
В зале раздались аплодисменты.
3 декабря Путин выступил на торжественном заседании, посвященном 10-летию Российского Международного Олимпийского университета (РМОУ), передает РИА Новости. Он поздравил его сотрудников, студентов и выпускников с первым юбилеем. Глава государства отметил, что РМОУ стал широкой международной площадкой, передовым образовательным и исследовательским центром и единственным университетом в мире с олимпийскими кольцами на дипломе. Путин также подчеркнул важность развития массового спорта для повышения продолжительности и качества жизни.
В конце ноября Путин обнял плачущую старушку во время общения с жителями Санкт-Петербурга.
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Комментарии72 
Теги:
Политика , Видео , Ольга Скабеева , Владимир Путин , РИА Новости
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