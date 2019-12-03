Путин начал выступление с выключенным микрофоном

На записи видно, как глава государства говорит перед неработающим микрофоном, но через несколько секунд устройство включают.

«Еще раз? Хорошо», — отреагировал Путин со смехом.

В зале раздались аплодисменты.

3 декабря Путин выступил на торжественном заседании, посвященном 10-летию Российского Международного Олимпийского университета (РМОУ), передает РИА Новости. Он поздравил его сотрудников, студентов и выпускников с первым юбилеем. Глава государства отметил, что РМОУ стал широкой международной площадкой, передовым образовательным и исследовательским центром и единственным университетом в мире с олимпийскими кольцами на дипломе. Путин также подчеркнул важность развития массового спорта для повышения продолжительности и качества жизни.

В конце ноября Путин обнял плачущую старушку во время общения с жителями Санкт-Петербурга.