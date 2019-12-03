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«Еще раз?» С микрофоном Путина произошел конфуз 

Рамблер + ещё 1 26 минут назад
Президент России Владимир Путин начал поздравительную речь в Российском международном олимпийском университете с выключенным микрофоном. Видеозапись инцидента опубликовала журналистка Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.
На записи Путин говорит несколько слов, после чего становится понятно, что микрофон выключен. Когда микрофон включили, президент с улыбкой произнес:
«Еще раз? Хорошо», — и продолжил речь.
Во вторник президент принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 10-летию РМОУ в Сочи. Он поздравил преподавательский состав, студентов и выпускников с первым юбилеем. Глава государства отметил, что РМОУ стал широкой международной площадкой, передовым образовательным и исследовательским центром и единственным университетом в мире с олимпийскими кольцами на дипломе.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Видео , Ольга Скабеева , Владимир Путин
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