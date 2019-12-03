Путин раскритиковал НАТО за «устаревшие стереотипы»

Президент России Владимир Путин считает «блоковые стереотипы мышления», свойственные НАТО , устаревшими и неэффективными. Об этом он заявил на совещании, посвященном государственному оборонному заказу в интересах нужд Военно-морского флота.

«Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — приводит ТАСС слова главы государства.

Путин напомнил, что Россия не раз предлагала НАТО сотрудничество в области противодействия главным мировым угрозам: международному терроризму, локальным вооруженным конфликтам, неконтролируемому распространению оружия массового поражения.

Президент напомнил, что НАТО создавался для противодействия СССР, однако сейчас Советского Союза нет, а альянс не только существует, но и развивается.