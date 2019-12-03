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Путин раскритиковал НАТО за «устаревшие стереотипы» 

Рамблер + ещё 5 24 минуты назад
Президент России Владимир Путин считает «блоковые стереотипы мышления», свойственные НАТО, устаревшими и неэффективными. Об этом он заявил на совещании, посвященном государственному оборонному заказу в интересах нужд Военно-морского флота.
«Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — приводит ТАСС слова главы государства.
Путин напомнил, что Россия не раз предлагала НАТО сотрудничество в области противодействия главным мировым угрозам: международному терроризму, локальным вооруженным конфликтам, неконтролируемому распространению оружия массового поражения.
Президент напомнил, что НАТО создавался для противодействия СССР, однако сейчас Советского Союза нет, а альянс не только существует, но и развивается.
«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — сказал Путин.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Армия , Видео , Владимир Путин , НАТО , ИТАР-ТАСС
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