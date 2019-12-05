Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Происшествия
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Общество
Назван новый ключевой противник НАТО
Назван новый ключевой противник НАТО
Армия
База разведчиков РФ найдена во Франции
База разведчиков РФ найдена во Франции
В мире

Медведев в интервью 20 телеканалам в прямом эфире подведет итоги года 

ТАСС + ещё 8 9 часов назад
Медведев подведет итоги года
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев даст в четверг ежегодное итоговое интервью российским телеканалам. Как сообщили в пресс-службе правительства, глава кабмина подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году, расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом. Вопросы премьеру смогут задать представители 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.
"Разговор с Дмитрием Медведевым" выйдет в 12:00 в прямом эфире телеканалов "Россия-1", "Россия-24", ОТР, "Мир", "Мир-24", "Звезда", а также радиостанций "Радио России", "Вести ФМ" и "Маяк". Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube. Основные тезисы будут размещаться в аккаунте правительства в соцсети "Твиттер". Кадры бэкстейджа и репортаж с площадки интервью также будут доступны в официальном аккаунте правительства РФ в "Инстаграме".
В октябре 2019 года в России завершился переход на цифровое телевещание. В 85 регионах зрители принимают сигнал двадцати федеральных телеканалов (первый и второй мультиплекс) только в цифровом качестве. "В этом году итоговое интервью пройдет в обновленном формате — председатель правительства ответит на вопросы представителей телеканалов первого и второго мультиплексов, и каждый участник программы сможет задать вопросы, интересующие его аудиторию", — отметили в кабмине. В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", "Россия-К", "Карусель", "Матч ТВ", НТВ, ОТР, "Пятый канал", "ТВ Центр". Каналы второго мультиплекса — "Домашний", "Звезда", "Мир", "Муз-ТВ", "Пятница!", "РЕН-ТВ", "Спас", СТС, "ТВ-3" и ТНТ.
Нынешний "Разговор с Дмитрием Медведевым" станет 12-м за время его работы на постах президента и главы правительства. В таких интервью Медведев традиционно подводит итоги года, дает оценки событиям, которые произошли в уходящем году. Впервые он опробовал подобный формат 24 декабря 2008 года, будучи президентом РФ. Первое интервью транслировалось в записи, но все последующие телезрители смотрели уже в прямом эфире. Обычно такие беседы длятся порядка полутора часов. Предыдущий разговор премьера с журналистами в прямом эфире состоялся 6 декабря 2018 года. Тогда свои вопросы главе правительства задавали представители четырех федеральных и одного регионального телеканала из Томска.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
ТАСС: последние новости
Вучич подарил Путину икону XIX века Вучич подарил Путину икону XIX века Вучич: если бы Путин возглавлял Россию в 1999 году, бомбить Сербию никто бы не стал Вучич: если бы Путин возглавлял Россию в 1999 году, бомбить Сербию никто бы не стал Вучич планирует обсудить с Путиным газовый вопрос и ситуацию в мире Вучич планирует обсудить с Путиным газовый вопрос и ситуацию в мире
Комментарии 2 
Теги:
Политика , Другое , Дмитрий Медведев , Правительство РФ , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Вести ФМ , НТВ , ТВ Центр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства 19
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Назван новый ключевой противник НАТО
Назван новый ключевой противник НАТО 267
База разведчиков РФ найдена во Франции
База разведчиков РФ найдена во Франции
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером 2
Видео
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером
Шоу-бизнес
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
00:30
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение