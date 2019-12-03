Путин встретится с президентом Сербии

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с сербским коллегой Александром Вучичем. Мероприятие состоится 4 декабря в Сочи

Политики планируют обсудить проблемы регионального и международного уровня, сообщается на сайте Кремля. Кроме того, главы государств будут говорить об актуальных вопросах сотрудничества двух стран.