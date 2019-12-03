Путин встретится с президентом Сербии 

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с сербским коллегой Александром Вучичем. Мероприятие состоится 4 декабря в Сочи.
Политики планируют обсудить проблемы регионального и международного уровня, сообщается на сайте Кремля. Кроме того, главы государств будут говорить об актуальных вопросах сотрудничества двух стран.
Как писал News.ru, gрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем заявил, что крупные геополитические игроки создают напряжённость в мире, чтобы конкурировать друг с другом. По его словам, их страны не имеют таких ресурсов, как США и Россия, и добиваются всего «потом, а порой и кровью».