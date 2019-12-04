Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Происшествия
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Кавказ
У России появился новый противник
У России появился новый противник
В мире
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
В мире

Кремль отказался ввязываться в гонку вооружений с НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 42 минуты назад
Кремль отказался ввязываться в гонку вооружений с НАТО
Фото: РИА Новости
НАТО проводит в отношении России политику сдерживания и экспансии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«С одной стороны, конечно, это подтверждает нашу обеспокоенность в связи с деятельностью альянса. Несмотря на звучащие некоторые весьма прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости все-таки трезво взглянуть на вопрос, что же является угрозой для НАТО, откуда она проистекает, мы видим, конечно же, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей или экспансионистской в отношении нашей страны. Это не может не вызывать обеспокоенности. Подобные заявления и решения об увеличении бюджета лишний раз подтверждают это», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о решении НАТО увеличить оборонные расходы.
При этом Песков подчеркнул, что — как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, — «Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и гонку увеличения расходов, губительных для экономики».
Напомним, ранее в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что суммарные «оборонные расходы стран НАТО вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 400 млрд долларов в 2024 году по сравнению с 2016 годом.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о возможных санкциях в отношении России за убийство в Берлине Стало известно о возможных санкциях в отношении России за убийство в Берлине Кремлю задали вопрос о причастности Эрдогана к крушению российского Су-24 Кремлю задали вопрос о причастности Эрдогана к крушению российского Су-24 Названы темы переговоров Путина и Вучича Названы темы переговоров Путина и Вучича
Комментарии 1 
Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Йенс Столтенберг , Владимир Путин , НАТО , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 162
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
У России появился новый противник
У России появился новый противник 253
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию 35
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя 100
Видео
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Опубликовано видео обрушения стены
00:28
Опубликовано видео обрушения стены
Происшествия
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
12:03
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
Погода Общество
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
02:48
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение