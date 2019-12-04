В Госдуму внесли законопроект о штрафах за снюс

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за насвай и снюс

Госдуму внесли законопроект о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса.

Соответствующий документ опубликован в электронный базе данных Госдумы.

Как указывается в пояснительной записки к документу, за оптовую или розничную торговлю насваем, снюсом, а также любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и его производные, и их аналогами необходимо ввести штраф для граждан от 5 до 10 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Вместе с этим за аналогичные действия должностных лиц предлагается карать штрафом от 30 до 50 тыс. рублей или арестом на срок до 15 суток, а юрлиц штрафом от 100 до 300 тыс. рублей.

По мнению авторов законопроекта, данные нормы позволят «устранить соответствующий пробел права и фактически защитить жизнь и здоровье граждан России от их губительного воздействия».

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой введения в России уголовного наказания для оптовых и розничных продавцов некоторых видов некурительного табака, а именно снюса и насвая.