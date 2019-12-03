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Российские паспорта могут заменить другим документом 

Ura.Ru
Российские паспорта хотят заменить
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Депутат Госдумы Сергей Иванов предлагает создать в России новое удостоверение личности, которое сможет стать альтернативой паспорту гражданина страны. Предполагается, что новый документ будет представлять из себя пластиковую карточку.
«Речь идет о создании пластиковой карточки, на которой будут все паспортные данные. А именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, национальность (по желанию гражданина), гражданство, фото, наименование органа, выдавшего документ, номер и серия, дата выдачи, дата истечения срока действия, подпись гражданина. Туда могут быть внесены и другие данные в соответствии с законодательством», — цитирует «Российская газета» положения законопроекта, внесенного парламентарием в ГД. Депутат Иванов считает, что новый документ можно будет выдавать всем россиянам в 14 лет. У него будет ограниченный срок действия — 10 лет. Связано это с необходимостью актуализации данных.
Ранее «URA.RU» писало о том, что уже в 2024 году в России начнут выдавать первые электронные удостоверения личности (речь идет о так называемых «электронных паспортах»). Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте правительства РФ. Соответствующие нововведения входят в программу российского национального проекта «Цифровая экономика».
Позднее российские сотовые операторы внесли предложение о дополнении проекта электронных паспортов технологией Mobile ID, которая поможет идентифицировать россиян с помощью сим-карты, напоминает агентство Nation News.
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Теги:
Политика , Общество , Сергей Иванов , Госдума , "Российская газета"
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