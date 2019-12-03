«Клановость»: Кадырова осудили

Назначение зятя Кадырова на высокий пост в МВД назвали проявлением клановости

«Вопрос профессионализма нового назначенца должен исходить из поставленных перед ним задач. Тут, как я думаю, задача не определена и не поставлена, поэтому говорить о том, насколько он на месте — трудно. Я лично полагаю, что молодой человек может быть профессионалом или хотя бы энтузиастом своего дела, но поскольку нет четкой задачи, то эта должность просто «тёплое место», и выбор поэтому падает на приближенное лицо», — сообщила она изданию «Кавказский узел».

Ранее «URA.RU» подробно писало о том, что 22-летний зять Кадырова Висхан Мацуев назначен начальником управления по вопросам миграции республиканского МВД. В окружении чеченского лидера утверждают, что никакой роли его родственные связи в данном назначении не сыграли.

Мацуев женат на Айшат Кадыровой , старшей дочери Рамзана Кадырова. Отец Мацуева работал личным телохранителем Кадырова и погиб в 2010 году.

Это уже не первое назначение родственника Кадырова на высокий пост в Чечне. Так, ранее близкий родственник главы республики Хас-Магомед Кадыров был назначен на пост мэра города Аргун. Тогда на заседание, в ходе которого было принято это решение, поддержать его в муниципалитет лично приезжал сам Рамзан Кадыров.