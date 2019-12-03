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Общество

Захарова высказалась о правах жителей Донбасса 

Газета.Ru + ещё 1
«Потерялось государство, а не люди»
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала киевские власти соблюдать права жителей Донбасса, передает ТАСС.
Таким образом она отреагировала на слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что в Донбассе есть те, кто поддерживает Украину, а есть те, кто потерялся.
"Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут", — отметила Захарова.
Она заявила, что если власти Украины гарантируют жителям их права, они "найдутся сами".
Захарова также напомнила, что жители Донбасса не выбирали президента Украины в 2019 году и "не обязаны слушать, куда им ехать".
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Теги:
Политика , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС
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