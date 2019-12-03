«Потерялось государство, а не люди»

Захарова высказалась о правах жителей Донбасса

Таким образом она отреагировала на слова украинского лидера Владимира Зеленского , заявившего, что в Донбассе есть те, кто поддерживает Украину, а есть те, кто потерялся.

"Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут", — отметила Захарова.

Она заявила, что если власти Украины гарантируют жителям их права, они "найдутся сами".

Захарова также напомнила, что жители Донбасса не выбирали президента Украины в 2019 году и "не обязаны слушать, куда им ехать".