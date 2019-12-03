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Депутаты могут запретить продажу смесей с никотином 

News.ru
Никотин под запрет: Власти готовят новый закон
Фото: ТАСС
Член Государственной думы Марат Бариев внёс законопроект, который предполагает запрет на продажу жевательных и сосательных смесей с содержанием никотина и его производных. Парламентарий отметил, что после запрета снюса на полках магазинов появились продукты без табака, но с никотином.
В документе, опубликованном в Системе обеспечения законодательной деятельности, говорится, что в таких смесях содержится от 40 до 100 мг никотина, тогда как в обычных сигаретах — до 1,5 мг. При этом их употребление вредит пищеводу, желудку, полости рта, а также увеличивает риск возникновения рака, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.
Ранее News.ru писал о том, что следователи рассматривают в качестве приоритетных версий заражения курсантов Суворовского училища в Ульяновске эхинококкозом употребление насвая. Речь идёт о продукте, который изготавливается из табачной пыли и гашёной извести с добавлением других трав и специй.
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Комментарии10 
Теги:
Политика , Марат Бариев , Госдума
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