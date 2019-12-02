Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия "избавилась" от доллара
Пока вы не уснули: Россия "избавилась" от доллара
В мире
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
В мире
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире
Зеленский нанес удар по "ворам в законе"
Зеленский нанес удар по "ворам в законе"
Украина

Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря
Фото: РИА Новости
Госдума 18 декабря завершит осеннюю сессию, в этот же день ожидается визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщил первый вице-спикер Думы Иван Мельников.
"Речь идет о том, что 19 числа нам по ряду причин неудобно проводить пленарное заседание. Во-первых, по причине того, что 19 числа, как вы знаете, в 12 часов, как раз во время заседания Государственной Думы, состоится "прямая линия" президента", — сказал Мельников по итогам Совета Думы.
Он также добавил, что Совет Федерации обратился в Госдуму с просьбой с учетом графика работы сенаторов "попытаться все законопроекты, принятые в третьем чтении, передать в Совет Федерации не позднее 18 декабря".
"Поэтому мы приняли принципиальное решение, что завершающее эту сессию заседание Госдумы состоится 18 числа", — сказал Мельников.
Как добавил первый вице-спикер Госдумы, ожидается, что заключительное пленарное заседание в этом году посетит премьер-министр РФ. "Это уже стало хорошей традицией. Это и понятно: большинство законопроектов, которые рассматривает Государственная Дума, поступают от правительства Российской Федерации", — сказал Мельников.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Последние новости
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве" Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Комментарии3 
Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Иван Мельников , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара
Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара 96
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике 741
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта 409
Зеленский нанес удар по «ворам в законе»
Зеленский нанес удар по «ворам в законе»
На Украине кот убил ребенка
На Украине кот убил ребенка 67
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
00:52
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
Происшествия Азия
В Оренбурге рухнул мост
00:30
В Оренбурге рухнул мост
Происшествия
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
03:13
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире Катастрофы
Мумию древнего щенка показали на видео
02:45
Мумию древнего щенка показали на видео
Наука и техника
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
03:54
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
В мире
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес Другое
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
00:15
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
Армия
Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара
00:53
Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть