Кремль оценил слова Володина о распаде Украины

Кремль прокомментировал слова Володина о распаде Украины

Песков напомнил, что внешнюю политику Москвы определяет президент.

30 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что из-за притеснения национальных меньшинств Киев может потерять контроль над рядом регионов. По его словам, сегодня на Украине не соблюдаются права русских, поляков и венгров. Заявление Володина последовало после срыва представителями украинской делегации выступления депутата нижней палаты парламента от Крыма Руслана Бальбека, который говорил о той же проблеме.

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба воспринял заявление Вячеслава Володина как угрозу, а также заявил о готовности принять «пару» российских областей.