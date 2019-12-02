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Кремль прокомментировал слова Володина о распаде Украины 

Lenta.ru 48 минут назад
Кремль оценил слова Володина о распаде Украины
Фото: РИА Новости
Слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины являются оценочными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в понедельник, 2 декабря.
Песков напомнил, что внешнюю политику Москвы определяет президент.
30 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что из-за притеснения национальных меньшинств Киев может потерять контроль над рядом регионов. По его словам, сегодня на Украине не соблюдаются права русских, поляков и венгров. Заявление Володина последовало после срыва представителями украинской делегации выступления депутата нижней палаты парламента от Крыма Руслана Бальбека, который говорил о той же проблеме.
Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба воспринял заявление Вячеслава Володина как угрозу, а также заявил о готовности принять «пару» российских областей.
В Совете Федерации, в свою очередь, отметили, что подобные заявления украинской стороны не имеют реальной перспективы.
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Теги:
Политика , Григорий Березкин , Дмитрий Песков , Дмитрий Кулеба , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации , РБК , Москва
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