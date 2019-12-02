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Наука

Жириновский связал наркозависимость с конфетами и мороженым 

News.ru 50 минут назад
Жириновский назвал истоки наркозависимости в России
Фото: РИА Новости
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский заявил, что зависимость от наркотиков начинается с пристрастия к сладкому.
Парламентарий выступил с таким заявлением в ходе круглого стола на тему «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в Интернете: чем нам грозит Даркнет». Жириновский предложил создать перечень «лёгких вещей», которые могут спровоцировать тягу к наркотикам, передаёт АГН «Москва».
С чего начинается зависимость? С конфет, мороженого, шоколада. Здесь давайте остановимся. Кондитерские изделия придумали, чтобы детей повеселить. Зависимость вызываем у человека. Кому-то хочется сладкого, солёного, шампанского, еще что-то. В конце концов он хочет что-то другое. Где-то ему подсыпали, дали порошок. Это проблема, — заявил глава ЛДПР.
Владимир Жириновский ранее в ходе круглого стола в Госдуме РФ признался, что лично употреблял наркотики, сообщал News.ru. По словам главы фракции, запрещённые вещества ему предложили попробовать «старшие товарищи».
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Комментарии 
Теги:
Политика , Общество , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР , АГН "Москва"
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