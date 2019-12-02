Жириновский назвал истоки наркозависимости в России

Жириновский связал наркозависимость с конфетами и мороженым

Парламентарий выступил с таким заявлением в ходе круглого стола на тему «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в Интернете: чем нам грозит Даркнет». Жириновский предложил создать перечень «лёгких вещей», которые могут спровоцировать тягу к наркотикам, передаёт АГН «Москва».

С чего начинается зависимость? С конфет, мороженого, шоколада. Здесь давайте остановимся. Кондитерские изделия придумали, чтобы детей повеселить. Зависимость вызываем у человека. Кому-то хочется сладкого, солёного, шампанского, еще что-то. В конце концов он хочет что-то другое. Где-то ему подсыпали, дали порошок. Это проблема, — заявил глава ЛДПР.

Владимир Жириновский ранее в ходе круглого стола в Госдуме РФ признался, что лично употреблял наркотики, сообщал News.ru. По словам главы фракции, запрещённые вещества ему предложили попробовать «старшие товарищи».