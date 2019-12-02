Лукашенко обратился к Путину в связи с ДТП в Забайкалье

Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ДТП в Забайкалье

Автобус сообщением Чита Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами дорожно-транспортного происшествия в Сретенском районе Забайкальского края… Глава государства отметил, что это трагическое известие восприняли в Беларуси с большой скорбью", — говорится в сообщении.

От имени белорусского народа и себя лично Лукашенко выразил глубокие соболезнования всем россиянам, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим, добавили в пресс-службе.