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Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ДТП в Забайкалье 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Лукашенко обратился к Путину в связи с ДТП в Забайкалье
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами ДТП в Забайкальском крае, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
Автобус сообщением Чита — Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами дорожно-транспортного происшествия в Сретенском районе Забайкальского края… Глава государства отметил, что это трагическое известие восприняли в Беларуси с большой скорбью", — говорится в сообщении.
От имени белорусского народа и себя лично Лукашенко выразил глубокие соболезнования всем россиянам, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим, добавили в пресс-службе.
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Теги:
Политика , Происшествия , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Забайкальский Край , Сретенск , Чита
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