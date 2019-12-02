Кремль ответил на решение суда по делу Голунова

Кремль не комментирует решение суда по делу Голунова, но наблюдает за развитием ситуации

Кремль наблюдает за развитием ситуации с расследованием по сообщению о совершении преступления в отношении журналистам Ивана Голунова сотрудниками полиции. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "В данном случае надо ориентироваться на решение суда, что мы и делаем", — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что не комментирует решение суда. Но отметил: "Дальше наблюдаем за развитием ситуации". Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу журналистам "Медузы" Голунова на бездействие следователя СК РФ по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции. Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили. Защита Голунова в жалобе просила признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указывал, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решение о возбуждении уголовного дела, он просил суд обязать следователя устранить нарушения.

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