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В Кремле ответили Зеленскому о принадлежности Крыма 

Рамблер + ещё 10 21 минуту назад
Песков ответил Зеленскому о принадлежности Крыма
Фото: globallookpress.com
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не будут обсуждать Крым с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
Так Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского обсудить вопрос Крыма в формате Украина-Россия-США.
«Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях… Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», — подчеркнул представитель Кремля.
Как сообщал «Рамблер», Зеленский заявил, что США могут помочь Киеву в переговорах с Россией по Крыму. Он планирует предложить трехсторонние переговоры на встрече лидеров нормандской четверки 9 декабря в Париже.
«Я спрошу на саммите, можем ли мы поговорить о Крыме в таком кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-либо формат», — заявил он.
Зеленский добавил, что рассчитывает на возвращение Крыма.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Политика , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Республика Крым
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