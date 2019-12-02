Песков ответил Зеленскому о принадлежности Крыма

В Кремле ответили Зеленскому о принадлежности Крыма

Так Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского обсудить вопрос Крыма в формате Украина-Россия-США.

«Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях… Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщал «Рамблер», Зеленский заявил, что США могут помочь Киеву в переговорах с Россией по Крыму. Он планирует предложить трехсторонние переговоры на встрече лидеров нормандской четверки 9 декабря в Париже.

«Я спрошу на саммите, можем ли мы поговорить о Крыме в таком кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-либо формат», — заявил он.

Зеленский добавил, что рассчитывает на возвращение Крыма.