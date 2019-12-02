Экс-депутат Госдумы получил гражданство Германии

Издание сообщает, что бывший парламентарий работает в международной компании по информационной безопасности Acronis, однако сейчас он отстранен от работы.

Сам Шлегель поделился со СМИ, что разочаровался в политике, поскольку его взгляды сильно изменились. Бывший депутат добавил, что теперь он является обычным человеком «с необыкновенным жизненным опытом».

Шлегель добавил, что хотел бы вырастить своих детей в Германии, «как часть культуры и народа, к которому они принадлежат».