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Экс-депутат Госдумы получил гражданство Германии 

Национальная Служба Новостей + ещё 11 2 часа назад
Экс-депутат Госдумы получил гражданство Германии
Фото: РИА Новости
Бывший депутат Государственной Думы и комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель стал гражданином Германии. Информация об этом была опубликована Süddeutsche Zeitung.
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Издание сообщает, что бывший парламентарий работает в международной компании по информационной безопасности Acronis, однако сейчас он отстранен от работы.
Сам Шлегель поделился со СМИ, что разочаровался в политике, поскольку его взгляды сильно изменились. Бывший депутат добавил, что теперь он является обычным человеком «с необыкновенным жизненным опытом».
Шлегель добавил, что хотел бы вырастить своих детей в Германии, «как часть культуры и народа, к которому они принадлежат».
Ранее сообщалось, что предприниматель Олег Дерипаска предположительно вошел в список из 26 человек, которых власти Кипра намерены лишить гражданства. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец рассказал в эфире НСН, что кипрские власти обязаны выполнять директиву Евросоюза об отмывании денег, но вряд ли станут проявлять при этом усердие.
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Комментарии87 
Теги:
Политика , Роберт Шлегель , Олег Дерипаска , Борис Хейфец , ЕС , Госдума , Финансовый университет , Германия
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