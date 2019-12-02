Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма

Кремль отреагировал на намерение Зеленского обсудить возвращение Крыма

Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя заявление Киева о начале разработки стратегии возвращения полуострова. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 2 декабря.

Песков добавил, что затрагивание этой темы на саммите в «нормандском формате» не приведет к срыву переговорного процесса. Так он отреагировал на желание украинского лидера Владимира Зеленского обсудить вопрос полуострова на встрече в Париже.

Ранее в понедельник в интервью польскому изданию Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь украинским властям в ситуации вокруг Крыма. По его мнению, целесообразно организовать трехсторонние переговоры.

22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины. Ранее в том же месяце украинский президент выразил уверенность в том, что полуостров и Донбасс вернутся в состав Украины.