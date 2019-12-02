Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма

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Кремль отреагировал на намерение Зеленского обсудить возвращение Крыма 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Киева о начале разработки стратегии возвращения полуострова. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 2 декабря.
Песков добавил, что затрагивание этой темы на саммите в «нормандском формате» не приведет к срыву переговорного процесса. Так он отреагировал на желание украинского лидера Владимира Зеленского обсудить вопрос полуострова на встрече в Париже.
Зеленский предложил устроить переговоры по Крыму с США
Ранее в понедельник в интервью польскому изданию Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь украинским властям в ситуации вокруг Крыма. По его мнению, целесообразно организовать трехсторонние переговоры.
22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины. Ранее в том же месяце украинский президент выразил уверенность в том, что полуостров и Донбасс вернутся в состав Украины.
Крым стал частью РФ весной 2014 года после референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Киев, США и члены Евросоюза обвинили Москву в захвате чужой территории.
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Комментарии105 
Теги:
Политика , Видео , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , ЕС , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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