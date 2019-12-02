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Политика

В Госдуме выступили за полный запрет рекламы лекарств 

RT на русском 1 час назад
В Госдуме выступили за полный запрет рекламы лекарств
Фото: РИА Новости
В Госдуме предложили полностью запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов в России из-за давления иностранных фармацевтических компаний на покупателей, а также отсутствия у отечественных производителей средств на эффективное продвижение лекарств.
«Полностью надо запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов», — цитирует главу думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова РИА Новости.
По его словам, под сильным воздействием рекламы люди тратят достаточно большие средства на приобретение лекарств, а фармацевтические отечественные производители не имеют возможности выделять серьёзные бюджетные средства на продвижение товаров.
«В аптечные сетях мы видим засилье иностранщины и наши производители не в состоянии даже выставлять там свой товар», — сказал он.
Ранее правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств для создания эффективного механизма «выпускного» контроля лекарственных средств, которые поступают в гражданский оборот.
Отмечалось, что вместо сертификации производители медицинских препаратов будут предоставлять данные Росздравнадзору.
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Комментарии2 
Теги:
Политика , Ярослав Нилов , Госдума , Правительство РФ , Росздравнадзор , РИА Новости
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