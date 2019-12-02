В Госдуме выступили за полный запрет рекламы лекарств

Госдуме предложили полностью запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов в России из-за давления иностранных фармацевтических компаний на покупателей, а также отсутствия у отечественных производителей средств на эффективное продвижение лекарств.

«Полностью надо запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов», — цитирует главу думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова РИА Новости.

По его словам, под сильным воздействием рекламы люди тратят достаточно большие средства на приобретение лекарств, а фармацевтические отечественные производители не имеют возможности выделять серьёзные бюджетные средства на продвижение товаров.

«В аптечные сетях мы видим засилье иностранщины и наши производители не в состоянии даже выставлять там свой товар», — сказал он.

Ранее правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств для создания эффективного механизма «выпускного» контроля лекарственных средств, которые поступают в гражданский оборот.