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Политика

Жириновский описал роль СССР в распространении наркотиков в России 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Названа роль СССР в распространении наркотиков в РФ
Фото: РИА Новости
Основной поток наркотиков в Россию всегда шел из Афганистана, на что повлияло участие СССР в Афганской войне. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на парламентских слушаниях об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
«Нас туда втянули 40 лет назад, чтобы авторитет подорвать, дать нам второй Вьетнам, — сказал политик. — А именно туда — потому что после нашего ухода и прихода [в Афганистан] американцев, [в СССР пошел] огромный поток наркотиков. Вот это наши руководители не просчитали. Это ошибка, это малый уровень образования. Надо знать Восток», — сказал политик.
Жириновский также признался, что сам пробовал анашу, которую ему предложили «ребята постарше».
«Мы ж маленькие. "Ну, на, ***** (поупотребляй)".
Сует мне в рот, я не успел даже рот закрыть. Попробовал — ну, что-то кислое. Выплюнул — и все», — вспомнил политик. Позже, по его словам, он также пробовал насвай, который ему порекомендовали как «сухой коньяк».
Это уже вторые парламентские слушания, посвященные распространению наркотиков в даркнете. Первые прошли 14 октября. Тогда главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров показал депутатам, насколько легко купить наркотики в подпольном интернет-магазине Hydra в любой точке России, а также обсудил с депутатами и экспертами недостатки наркополитики в стране.
В конце сентября — начале октября на «Ленте.ру» вышел спецпроект в трех частях «Россия под наркотиками». Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.
Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Другое , Владимир Жириновский , Владимир Тодоров , ЛДПР , Lenta.ru , Афганистан , Вьетнам
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