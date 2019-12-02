Наркоторговцев предложили приравнять к террористам

В Госдуме предложили приравнять наркоторговцев к террористам

Как передаёт АГН «Москва», представляющий фракцию «Справедливая Россия» парламентарий выступил с этой инициативой в ходе круглого стола на тему «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в Интернете: чем нам грозит Даркнет».

Главный закон, который очередной раз мною и моими коллегами будет внесён, именно о том, чтобы к ним была высшая мера: пожизненные сроки, конфискация всего имущества наркобаронов. Речь не идёт о простых студентах, которые какую-то где-то дозу продали. В отношении головы этой гидры должны приниматься самые жесточайшие законы. По факту, мы должны их признать террористическими организациями, — заявил Нилов.

Парламентарий также отметил, что пропаганда наркотиков по сути не отличается от пропаганды фашизма, а потому, по мнению Нилова, также должна уголовно наказываться.

Ранее, как сообщал News.ru, депутаты Государственной думы РФ поддержали идею о конфискации имущества, которое было приобретено на доходы от наркоторговли.