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Политика

В Госдуме предложили приравнять наркоторговцев к террористам 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Наркоторговцев предложили приравнять к террористам
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Олег Нилов предложил законодательно приравнять наркоторговцев к террористам.
Как передаёт АГН «Москва», представляющий фракцию «Справедливая Россия» парламентарий выступил с этой инициативой в ходе круглого стола на тему «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в Интернете: чем нам грозит Даркнет».
Главный закон, который очередной раз мною и моими коллегами будет внесён, именно о том, чтобы к ним была высшая мера: пожизненные сроки, конфискация всего имущества наркобаронов. Речь не идёт о простых студентах, которые какую-то где-то дозу продали. В отношении головы этой гидры должны приниматься самые жесточайшие законы. По факту, мы должны их признать террористическими организациями, — заявил Нилов.
Парламентарий также отметил, что пропаганда наркотиков по сути не отличается от пропаганды фашизма, а потому, по мнению Нилова, также должна уголовно наказываться.
Ранее, как сообщал News.ru, депутаты Государственной думы РФ поддержали идею о конфискации имущества, которое было приобретено на доходы от наркоторговли.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Происшествия , Олег Нилов , Госдума , Справедливая Россия
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