Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Политика
Китай ввел санкции против США
Китай ввел санкции против США
В мире
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии
Происшествия

В Госдуме прокомментировали слова Кравчука о превосходстве Украины 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
В Госдуме оценили превосходство Украины
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек расценил как "нелепые и сомнительные" высказывания бывшего украинского президента Леонида Кравчука, заявившего об историческом превосходстве Украины перед Россией.
Кравчук в эфире телеканала "112" сказал, что Россия "начала формироваться только при Иване Грозном", в то время как Украина якобы уже триста лет была княжеством и государством.
"Очень жаль, что экс-президент Украины вместо экспертной оценки политических событий стал специализироваться на скандалах. С его стороны идёт сознательное очернение России и выпячивание якобы украинского исторического превосходства", — заявил РИА Новости Бальбек.
Он предположил, что "возможно, Леонид Кравчук, будучи школьником и студентом, больше интересовался литературой КПСС, а не историческим сведениями, касающихся Украины, поэтому не знал, что князь Владимир, которым по праву гордится вся русская земля, прибыл в Киев из Новгорода — северного русского города", и именно он построил то Киевское княжество, которым так гордится сегодняшняя Украина. "О Москве ещё никто не слышал в X-XI веке, но вот о Русском государстве, находящемся на территории современной северо-западной России, знали все соседи. И именно это Русское государство успешно отражало походы тогдашних "евроинтеграторов", и создало позиционный рубеж, чтобы русская культура в Новгороде и Киеве не потеряла самобытность. Так что, если быть честным, слова экс-президента Украины, а ранее бывшего главного коммуниста Украины об историческом превосходстве Киевского княжества над остальной Русью выглядят жалко, нелепо и сомнительно", — сказал депутат.
Украинские политики и общественные деятели не раз выступали с сомнительными заявлениями на историческую тему. Так, экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Бывший президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей" и обвинял Россию в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Последние новости
Срыв Украиной выступления депутата Госдумы в ООН попал на видео Срыв Украиной выступления депутата Госдумы в ООН попал на видео На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Комментарии 
Теги:
Политика , Украина , Руслан Бальбек , Павел Климкин , Петр Порошенко , Леонид Кравчук , Иван Грозный , Госдума , КПСС , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2» 43
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине 384
Китай ввел санкции против США
Китай ввел санкции против США 29
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии 221
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией 601
Видео
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
02:56
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
00:25
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Происшествия
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
00:51
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Происшествия Общество
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
01:19
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
Общество
Саакашвили пожалел о своей ошибке
03:03
Саакашвили пожалел о своей ошибке
В мире Кавказ
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
05:00
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
В мире Политика
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
02:05
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение