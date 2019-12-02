Совфед ответил на претензии Украины на земли России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев пояснил НСН, почему российские регионы не захотят войти в состав Украины.
Украина могла бы принять в свой состав пару российских областей, написал на своей странице в Twitter вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Так он прокомментировал высказывание спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что из-за национализма и притеснения малых народов Киев потерял контроль над несколькими областями.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН заявил, что подобными высказываниями украинские политики пытаются таким образом пытаются втянуть Россию в бессмысленную дискуссию.
«Нас пытаются втянуть в дискуссию, которая не имеет никакого смысла. Ситуация для русских в Украине и украинцев в России абсолютно разная. Они существуют в абсолютно непересекающихся областях, потому что украинцам в России, равно как и представителям любой другой национальности предоставляются самые широкие права с точки зрения реализации их духовных, культурных, языковых и любых других этнических потребностей. Это принципиальная политика России. Этим Россия известна на весь мир. Это касается представителей любой национальности, которые проживают в нашей стране. Мы можем этим по праву гордиться. На Украине ситуация диаметрально противоположная: она выстраивает моно-национальное государство, отрицает права национальных меньшинств и русских в том числе. Мы знаем, какие проблемы существуют у венгерского, румынского, польского, любого другого этнического меньшинства на Украине. Поэтому данное заявление — не более, чем нечистоплотная политическая игра, она не имеет ни смысла, ни основы, ни какой бы то ни было реальной перспективы», — считает Косачев.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с НСН заявила, что один российский регион уже побывал в составе Украины и «ему там не понравилось».