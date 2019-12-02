Совфед ответил на претензии Украины на земли России

В Совфеде назвали претензии Украины на российские области нечистоплотной игрой

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН заявил, что подобными высказываниями украинские политики пытаются таким образом пытаются втянуть Россию в бессмысленную дискуссию.

«Нас пытаются втянуть в дискуссию, которая не имеет никакого смысла. Ситуация для русских в Украине и украинцев в России абсолютно разная. Они существуют в абсолютно непересекающихся областях, потому что украинцам в России, равно как и представителям любой другой национальности предоставляются самые широкие права с точки зрения реализации их духовных, культурных, языковых и любых других этнических потребностей. Это принципиальная политика России. Этим Россия известна на весь мир. Это касается представителей любой национальности, которые проживают в нашей стране. Мы можем этим по праву гордиться. На Украине ситуация диаметрально противоположная: она выстраивает моно-национальное государство, отрицает права национальных меньшинств и русских в том числе. Мы знаем, какие проблемы существуют у венгерского, румынского, польского, любого другого этнического меньшинства на Украине. Поэтому данное заявление — не более, чем нечистоплотная политическая игра, она не имеет ни смысла, ни основы, ни какой бы то ни было реальной перспективы», — считает Косачев.