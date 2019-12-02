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Захарова ответила на желание Украины «принять пару областей» России 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, который заявил о желании страны "принять пару областей России". Об этом она сказал в эфире НСН.
Пилоты Путина сделали признание<br/>
Захарова негативно восприняла это заявление и желание Украины. Она напомнила, что одна из российских областей, входившая когда-то в состав украинской территории, вернулась обратно.
"Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось", — подчеркнула Захарова.
Стоит отметить, что Кулеба заговорил о готовности Украины присоединить российские территории после слов председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что проявление национализма и притеснение малых народов может вызвать выход из состава Украины некоторых областей.
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Теги:
Политика , Видео , Украина , Мария Захарова , Вячеслав Володин , МИД
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