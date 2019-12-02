Захарова ответила на желание Украины «принять пару областей» России

Захарова негативно восприняла это заявление и желание Украины. Она напомнила, что одна из российских областей, входившая когда-то в состав украинской территории, вернулась обратно.

"Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось", — подчеркнула Захарова.