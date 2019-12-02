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Россия призвала НАТО пересмотреть отношения 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Россия призвала НАТО пересмотреть отношения
Фото: EPA
В преддверии саммита НАТО в Лондоне Россия призывает альянс пересмотреть отношения, заявил новый российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
«Наше послание [альянсу] очень простое. Давайте пересмотрим текущую ситуацию, поскольку Россия не угрожает НАТО», — приводит слова дипломата ТАСС
«У нас есть противоречия с западными странами, есть противоречия с Соединенным Королевством, поскольку по ряду вопросов Москва не готова следовать той политической линии, которую проводят Вашингтон, Лондон и другие страны, так как у нас есть наши собственные интересы. Однако речь идет о политических противоречиях, не имеющих никакого отношения к серьезным военным вопросам», — заявил дипломат в интервью Четвертому каналу британского телевидения, добавив, что у России и Запада есть важные общие задачи, одной из главных является борьба с терроризмом.
Келин подчеркнул, что так называемая российская угроза является «своего рода фейком», что демонстрирует хотя бы тот факт, что Россия не наращивает военные силы у западных границ страны, хотя пристально следит за действиями альянса и реагирует на них. Он также отметил, что Россию часто голословно обвиняют в попытках вмешательства в демократические процессы в других странах.
Келин отметил, что Россия заинтересована в улучшении отношений с НАТО в целом и Великобританией в частности, однако признал, что в сложившейся ситуации это может быть непросто. Он также обратил внимание на отсутствие желания сотрудничать у британской стороны, которая оставила без ответа больше 80 нот российского посольства, добивающегося раскрытия информации об обстоятельствах инцидента в Солсбери в марте 2018 года.
В прошлую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не видит непосредственной угрозы от России, однако в тот же день объявил об увеличении военного бюджета организации на 400 млрд долларов к 2024 году.
В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО, а также потребовал изменить Договор о ЕС для большей независимости от альянса. После этого во Франции предрекли «медленную смерть» НАТО.
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Теги:
Политика , В мире , Андрей Келин , Йенс Столтенберг , Эммануэль Макрон , ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС , Москва , Великобритания
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