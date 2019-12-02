Россия призвала НАТО пересмотреть отношения

«Наше послание [альянсу] очень простое. Давайте пересмотрим текущую ситуацию, поскольку Россия не угрожает НАТО», — приводит слова дипломата ТАСС

«У нас есть противоречия с западными странами, есть противоречия с Соединенным Королевством, поскольку по ряду вопросов Москва не готова следовать той политической линии, которую проводят Вашингтон, Лондон и другие страны, так как у нас есть наши собственные интересы. Однако речь идет о политических противоречиях, не имеющих никакого отношения к серьезным военным вопросам», — заявил дипломат в интервью Четвертому каналу британского телевидения, добавив, что у России и Запада есть важные общие задачи, одной из главных является борьба с терроризмом.

Келин подчеркнул, что так называемая российская угроза является «своего рода фейком», что демонстрирует хотя бы тот факт, что Россия не наращивает военные силы у западных границ страны, хотя пристально следит за действиями альянса и реагирует на них. Он также отметил, что Россию часто голословно обвиняют в попытках вмешательства в демократические процессы в других странах.

Келин отметил, что Россия заинтересована в улучшении отношений с НАТО в целом и Великобританией в частности, однако признал, что в сложившейся ситуации это может быть непросто. Он также обратил внимание на отсутствие желания сотрудничать у британской стороны, которая оставила без ответа больше 80 нот российского посольства, добивающегося раскрытия информации об обстоятельствах инцидента в Солсбери в марте 2018 года.

В прошлую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не видит непосредственной угрозы от России, однако в тот же день объявил об увеличении военного бюджета организации на 400 млрд долларов к 2024 году.