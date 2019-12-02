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Путин дал оценку выполненным поручениям в военной сфере 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Путин оценил выполненные поручения в военной сфере
Фото: Reuters
Поручения, данные по итогам совещаний у главы государства по военной тематике, полностью не выполнены, рассказал президент РФ Владимир Путин.
70% — исполнено, остальные все находятся в разных стадиях исполнения. Это очень важно, — цитирует политика «Интерфакс».
Кроме того, Путин заявил, что Россия получит новейшие корабли, вооружённые высокоточными ракетами «Циркон». Современные боеприпасы установят на подлодки и фрегаты.
Новейшую российскую гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон» изготовят из уникального композитного материла с применением углерода и углеродного волокна. Это сделает боеприпас незаметным для радаров, однако превратит его в огромный огненный шар.
Дело в том, что на скорости в 10 тыс. км/ч «Циркон» будет невероятно сильно разогреваться. Противник сможет увидеть её своими глазами в виде огня, приближающегося со стороны горизонта.
По данным американских военных, на уничтожение ракеты будет отведено не более 20 секунд, однако эксперты полагают, что малая заметность сделает перехват 3М22 вообще невозможным.
Ранее News.ru сообщал, что атомоходы Северного флота «Нижний Новгород» и «Псков» устроили подводную дуэль во время манёвров в Баренцевом море. В ходе учений субмарины провели практические торпедные стрельбы по подводной мишени.
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Теги:
Политика , Армия
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