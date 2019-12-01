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Участие Горбачева в рекламе пиццы в 1990-х объяснили 

Lenta.ru 38 минут назад
Участие Горбачева в рекламе пиццы объяснили
Фото: Tom Darbyshire / YouTube
Бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut в 1990-х годах, так как нуждался в деньгах для работы своего фонда. Об этом сообщает издание Foreign Policy.
В своей статье журналист Пол Масгрэйв рассказывает об истории создания легендарного рекламного ролика. Он объяснил, что одной из причин участия Горбачева в рекламе стало то, что он нуждался в деньгах. Как отмечает «Медуза», бывшему советскому лидеру была положена большая пенсия, однако гиперинфляция 1994 года уменьшила ее до двух долларов в месяц. Кроме того, фонд Горбачева был в оппозиции к занимавшему тогда пост президента России Борису Ельцину.
В то же время Pizza Hut расширялась, в частности, и на российский рынок. Высокая конкуренция с другими пиццериями содействовала большим тратам на рекламную кампанию. После президентских выборов 1996 года, на которых Горбачев набрал всего 0,5 процентов голосов, американская сеть начала переговоры с бывшим советским президентом.
Горбачев согласился сниматься при соблюдении двух условий: он лично утвердит окончательный сценарий ролика и не будет есть пиццу в кадре.
«Как бывший глава государства я просто не могу этого сделать», — объяснил он.
В итоге в рекламе вместе с Горбачевым снялась его внучка Анастасия.
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Теги:
Политика , Михаил Горбачев , Борис Ельцин
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