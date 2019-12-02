Горбачев обиделся на американцев из-за статьи о пицце

Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что его «огорчила и обидела» статья американского издания Foreign Policy об истории рекламного ролика сети пиццерий Pizza Hut с его участием.

Политик отметил, что журналисты неверно трактовали события, написав, что он остро нуждался в деньгах. По словам Горбачева, ему действительно нужны были деньги для работы фонда, но ни о какой бедности речи не шло, «особенно, если сравнивать с большинством населения страны».

«Так что, это все странные публикации какие-то… А американские журналисты, решившие все это написать, сильно меня огорчили и обидели», — сказал Горбачев Ura.ru.

В статье Foreign Policy говорится, что в 1997 году Михаил Горбачев согласился сняться в рекламе Pizza Hut, поскольку нуждался в деньгах для работы своего фонда. Кроме того, упоминается, что экс-президенту была положена большая пенсия, но из-за гиперинфляции она приравнивалась к 2 долларам в месяц.