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Горбачев предупредил Россию и США о новой войне 

Рамблер + ещё 11 12 минут назад
По словам бывшего президента СССР Михаила Горбачева, Россия и США должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой «холодной» войны, которая может перейти в «горячую» и привести к разрушению всей цивилизации. Об этом он заявил CNN.
«Нельзя допустить холодной войны. Она может стать горячей войной, которая приведет к уничтожению всей нашей цивилизации», — заявил Михаил Горбачев.
Он также высказал мнение, что отказ от контроля за вооружениями станет большой ошибкой, потому что целью его должен был стать полный отказ от ядерного оружия.
Горбачев в интервью изданию также выразил надежду, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще можно будет восстановить.
«Все соглашения, которые там есть, сохранены и не уничтожены. (…) Но это (выход США из ДРСМД. — Прим. ред.) первый шаг к разрушению того, что ни в коем случае не должно быть уничтожено. Потому, что, если и дальше идти этим путем, то все возможно. Этого нельзя допустить», — уверен бывший лидер СССР.
«Рамблер» писал, что бессрочный договор о РСМД был подписан в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и больше не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. США приостановили свое участие в договоре со 2 февраля, обвинив Россию в «существенном нарушении» и дав ей шесть месяцев на возвращение «к полному и проверяемому соблюдению договора». Со 2 августа США вышли из договора.
Комментарии281 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Политика , Видео , ДРСМД , СССР , Михаил Горбачев , CNN , США
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