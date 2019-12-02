Горбачев предупредил Россию и США о новой войне

По словам бывшего президента СССР Михаила Горбачева, Россия США должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой «холодной» войны, которая может перейти в «горячую» и привести к разрушению всей цивилизации. Об этом он заявил CNN

«Нельзя допустить холодной войны. Она может стать горячей войной, которая приведет к уничтожению всей нашей цивилизации», — заявил Михаил Горбачев.

Он также высказал мнение, что отказ от контроля за вооружениями станет большой ошибкой, потому что целью его должен был стать полный отказ от ядерного оружия.

Горбачев в интервью изданию также выразил надежду, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще можно будет восстановить.

«Все соглашения, которые там есть, сохранены и не уничтожены. (…) Но это (выход США из ДРСМД. — Прим. ред.) первый шаг к разрушению того, что ни в коем случае не должно быть уничтожено. Потому, что, если и дальше идти этим путем, то все возможно. Этого нельзя допустить», — уверен бывший лидер СССР.

«Рамблер» писал, что бессрочный договор о РСМД был подписан в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и больше не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. США приостановили свое участие в договоре со 2 февраля, обвинив Россию в «существенном нарушении» и дав ей шесть месяцев на возвращение «к полному и проверяемому соблюдению договора». Со 2 августа США вышли из договора.