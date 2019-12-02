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Горбачев предупредил Россию и США о новой войне, которая приведет к разрушению цивилизации 

Ura.Ru + ещё 9 1 час назад
Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал Россию и США не допустить возврата к «холодной» войне, которая в случае развязывания, будет грозить уничтожением всей человеческой цивилизации. В интервью CNN бывший политик сделал акцент на том, что отказ двух держав от ряда соглашений по контролю над вооружением может привести к непредсказуемым последствиям.
«Это первые шаги к разрушению того, что разрушать не следует ни в коем случае. Так что если эта тенденция сохранится, то возможен любой сценарий развития событий», — предположил Горбачев, его слова приводит RT.
Он считает, если начнется «холодная» война между Москвой и Вашингтоном, то она быстро перейдет в стадию «горячей». «Возврат новой холодной войны, которая окажется горячей… это разрушение всей нашей цивилизации. Этого нельзя допустить», — подчеркнул экс-президент СССР.
В начале августа по инициативе американской стороны было прекращено действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон объяснил свое решение отказом Москвы выполнить требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, как считают американцы и их союзники в НАТО, нарушают положения договора. В России говорят о том, что технические характеристики ракет находятся в пределах разрешенных договором параметров.
В МИД России посчитали, что после выхода США из договора, американские ракеты могут появиться по всему миру, пишет телеканал 360.
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Комментарии157 
Теги:
Политика , Видео , Михаил Горбачев , МИД , CNN , Телеканал "360° Подмосковье" , США
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