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Кремль высказался о встрече Путина с Зеленским 

Lenta.ru 1 час назад
Кремль высказался о встрече Путина с Зеленским
Фото: РИА Новости
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский непременно пообщаются в рамках саммита в Париже. Формат общения определят ближе к встрече, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
По словам представителя Кремля, Путину и Зеленскому есть, о чем поговорить.
«Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно — газовые дела», — сказал Песков.
Ранее секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что Зеленский ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линия разграничения и российско-украинская граница.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Алексей Данилов , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Интерфакс
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