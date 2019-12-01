Лавров дал прогноз по исходу встречи Путина и Зеленского

«Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей», — заявил Лавров.

По его словам, не имеет смысла гадать, в каком формате и масштабе пройдет встреча двух президентов. Известно только, что Путин и Зеленский пообщаются неформально.

Встреча «не будет формальной, потому что это произойдет на полях другого мероприятия», пояснил Лавров.

Он обратил внимание, что многое зависит от позиции украинской стороны, поскольку именно Киев урезал двусторонние отношения, прервал транспортное сообщение.

«Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет», — резюмировал министр.

Ранее «Рамблер» сообщал , что в МИД России назвали ключевой вопрос «нормандского саммита».

Саммит «нормандской четверки», где будет решаться проблема урегулирования конфликта в Донбассе, пройдет 9 декабря в Париже. Это будет первая очная встреча Путина и Зеленского.