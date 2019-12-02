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Самолет Путина садился в Бишкеке в сильном тумане 

Мир24 + ещё 2 15 минут назад
Пилоты самолета президента России Владимира Путина посадили самолет в Бишкеке в сильном тумане, однако никаких рисков, не было, цитирует их слова РЕН ТВ.
Журналисты отмечают, что огромный самолет российского лидера почти не было видно на взлетно-посадочной полосе — настолько был сильный туман. А большинство гражданских рейсов перенаправляли в другие аэропорты.
Сами летчики отметили, что никакого риска сажать авиалайнер в такую погоду не было. Все прошло нормально. Единственное, после посадки часть маршрута контролировали по ноутбуку, потому что не было видно рулежной дорожки.
Стоит отметить, что во время захода на посадку погода менялась каждые десять минут.
Ранее сообщалось, что в Ереване из-за тумана не смогли сесть два пассажирских рейса из Москвы.
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Теги:
Политика , Видео , Владимир Путин , РЕН ТВ , Бишкек
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