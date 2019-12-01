Россия ответила США на критику закона об иноагентах

Посольство России призвало США не вмешиваться в дела страны

В российском посольстве в США прокомментировали обеспокоенность госдепа в связи с принятием в России закона об иностранных агентах.

Российское посольство в США потребовало у Вашингтона перестать вмешиваться во внутренние дела страны после заявлений госдепа о принятом законе об иноагентах в РФ. Об этом диппредставительство написало в Twitter.

Ранее представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым российским парламентом законом о возможности признавать иностранными агентами физические лица.

В посольстве РФ напомнили, что с момента задержания Марии Бутиной в Штатах по обвинению в работе иностранным агентом, ни один россиянин не чувствует себя в безопасности на территории США.

«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России. Кстати, после дела россиянки Марии Бутиной никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США и свободно выражать свое мнение», — заявили дипломаты.