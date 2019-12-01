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Посольство России призвало США не вмешиваться в дела страны 

ТК «Звезда» + ещё 11 41 минуту назад
Россия ответила США на критику закона об иноагентах
Фото: ТАСС
В российском посольстве в США прокомментировали обеспокоенность госдепа в связи с принятием в России закона об иностранных агентах.
Российское посольство в США потребовало у Вашингтона перестать вмешиваться во внутренние дела страны после заявлений госдепа о принятом законе об иноагентах в РФ. Об этом диппредставительство написало в Twitter.
Ранее представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым российским парламентом законом о возможности признавать иностранными агентами физические лица.
В посольстве РФ напомнили, что с момента задержания Марии Бутиной в Штатах по обвинению в работе иностранным агентом, ни один россиянин не чувствует себя в безопасности на территории США.
«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России. Кстати, после дела россиянки Марии Бутиной никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США и свободно выражать свое мнение», — заявили дипломаты.
Госдума 21 ноября в третьем чтении одобрила законопроект, согласно которому физические лица можно признавать иностранными агентами. Минюст будет вносить частные лица в реестр иноагентов, если установит, что они действовали в интересах других государств и получали финансирование.
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Комментарии162 
Теги:
Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Латинская Америка , США , Громкие уголовные дела , Морган Ортагус , Мария Бутина , Госдума , Госдеп США , Минюст РФ
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