«В прибалтийских странах преследуют за правду»

Захарова назвала причину преследования российских СМИ в прибалтийских странах

«Ровно за это в прибалтийских странах преследуют российские СМИ — за историческую правду», — написала Захарова в Facebook.

Она также прикрепила ссылку на публикацию Sputnik об открытии выставки архивных документов, которые свидетельствуют о преступлениях эстонских карателей в годы войны на оккупированной Псковщине.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью RNS рассказала, что иностранные спецслужбы отслеживают телефонные разговоры и переписку сотрудников телеканала RT, а также передают конкурирующим СМИ материалы из внутренней переписки.

Также Симоньян рассказала, что в одной из стран Прибалтики после собеседования в агентство Sputnik потенциальных сотрудников медиакомпании «вызывают в местное КГБ и устраивают им допрос».