Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Хотят принизить: россиянка рассказала о тайской тюрьме
Хотят принизить: россиянка рассказала о тайской тюрьме
Происшествия
Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца
Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца
Происшествия
Школьницу выгнали из маршрутки из-за пропавшего проездного
Школьницу выгнали из маршрутки из-за пропавшего проездного
Общество
«Прости»: Андрейченко разрыдалась на могиле Децла
«Прости»: Андрейченко разрыдалась на могиле Децла
Шоу-бизнес

Захарова назвала причину преследования российских СМИ в прибалтийских странах 

Rambler News Service + ещё 6 26 минут назад
«В прибалтийских странах преследуют за правду»
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, за что в прибалтийских странах преследуют российские СМИ.
«Ровно за это в прибалтийских странах преследуют российские СМИ — за историческую правду», — написала Захарова в Facebook.
Она также прикрепила ссылку на публикацию Sputnik об открытии выставки архивных документов, которые свидетельствуют о преступлениях эстонских карателей в годы войны на оккупированной Псковщине.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью RNS рассказала, что иностранные спецслужбы отслеживают телефонные разговоры и переписку сотрудников телеканала RT, а также передают конкурирующим СМИ материалы из внутренней переписки.
Также Симоньян рассказала, что в одной из стран Прибалтики после собеседования в агентство Sputnik потенциальных сотрудников медиакомпании «вызывают в местное КГБ и устраивают им допрос».
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Rambler News Service: последние новости
Власти Петербурга выразили соболезнования в связи со смертью Вербицкой Власти Петербурга выразили соболезнования в связи со смертью Вербицкой Путин призвал не зацикливаться на теме Украины Путин призвал не зацикливаться на теме Украины Путин поручил провести мероприятия к 75-летию Победы на высоком уровне Путин поручил провести мероприятия к 75-летию Победы на высоком уровне 
Теги:
Политика , Прибалтика , Мария Захарова , Маргарита Симоньян , МИД , ИА Sputnik , Russia Today
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хотят принизить: россиянка рассказала о тайской тюрьме
Хотят принизить: россиянка рассказала о тайской тюрьме 6
Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца
Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца 5
Школьницу выгнали из маршрутки из-за пропавшего проездного
Школьницу выгнали из маршрутки из-за пропавшего проездного 6
«Прости»: Андрейченко разрыдалась на могиле Децла
«Прости»: Андрейченко разрыдалась на могиле Децла 14
«Серёжа из Тиндера» украл у россиянки 1,5 млн рублей
«Серёжа из Тиндера» украл у россиянки 1,5 млн рублей 2
Видео
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
01:10
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
05:29
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение