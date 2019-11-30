Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика
Найден способ избежать санкций США из-за С-400
Найден способ избежать санкций США из-за С-400
Армия
ЧП в небе: в Абрау-Дюрсо разбился вертолет
ЧП в небе: в Абрау-Дюрсо разбился вертолет
Происшествия
Россию предупредили о новой опасности
Россию предупредили о новой опасности
Армия

Названо условие для прямых поставок российского газа на Украину 

Lenta.ru + ещё 4 44 минуты назад
Названо условие для прямых поставок российского газа на Украину
Фото: Lenta.ru
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие, при котором Киев готов рассмотреть вариант прямых поставок газа из России. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, это будет возможно в том случае, если цена на газ будет привязана к европейскому индикатору. Он отметил, что в Европе, согласно оценкам, в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры сжиженного газа, в результате чего цена на него должна снизиться.
«Соответственно, привязываемся по формуле к цене Европы», — пояснил Оржель, подчеркнув, что Украина никогда не согласится платить за газ «политическую цену».
Десятилетний газовый контракт России и Украины истекает 31 декабря 2019 года. 28 ноября Москва и Киев обсудили дальнейшее сотрудничество в газовой сфере, однако не достигли каких-либо предметных договоренностей.
Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины. Украинская сторона настаивает на заключении долгосрочного транзитного соглашения.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Последние новости
Советская «Оса» сбила американский «Апач» Советская «Оса» сбила американский «Апач» Apple прокомментировала скандал с российским Крымом Apple прокомментировала скандал с российским Крымом Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом
Комментарии 
Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий 773
Найден способ избежать санкций США из-за С-400
Найден способ избежать санкций США из-за С-400 2
ЧП в небе: в Абрау-Дюрсо разбился вертолет
ЧП в небе: в Абрау-Дюрсо разбился вертолет 19
Россию предупредили о новой опасности
Россию предупредили о новой опасности 258
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
Кому отдать Крым: Apple приняла решение 67
Видео
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
05:29
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
Наука и техника Статьи
Найден способ избежать санкций США из-за С-400
13:32
Найден способ избежать санкций США из-за С-400
Армия Войска
ЧП в небе: в Абрау-Дюрсо разбился вертолет
00:21
ЧП в небе: в Абрау-Дюрсо разбился вертолет
Происшествия Катастрофы
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
03:42
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
В мире
Советская «Оса» сбила американский «Апач»
00:52
Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Армия Войска
Пугачева раскрыла стыдную правду
03:40
Пугачева раскрыла стыдную правду
Шоу-бизнес
Гузеева покинула Россию
00:59
Гузеева покинула Россию
Шоу-бизнес
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение