МИД назвал ключевой вопрос «нормандского саммита»

В МИД России назвали ключевой вопрос «нормандского саммита»

По его словам, на саммите будет зафиксировано движение по тем договоренностям, которые были достигнуты на предыдущих встречах.

«В сфере безопасности — это развод сил в трех известных точках, потому что без разведения сил нельзя добиваться успеха в прекращении огня. В политической сфере это такой фундаментальный вопрос, как имплементация «формулы Штайнмайера», которая призвана гарантировать введение в силу на юридической основе вопроса о статусе Донецка и Луганска, что является ключом на политическом треке внутриукраинского конфликта", — сказал Грушко на пресс-конференции по итогам встречи с сербским коллегой в Белграде.

Саммит «нормандской четверки», посвященный проблемам урегулирования конликта в Донбассе, запланирован на 9 декабря в Париже.