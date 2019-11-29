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В МИД России назвали ключевой вопрос «нормандского саммита» 

Парламентская газета 1 час назад
МИД назвал ключевой вопрос «нормандского саммита»
Фото: ТИМУР ХАНОВ / ПГ
Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что юридический статус Донецка и Луганска станет ключевым вопросом предстоящего саммита в нормандском формате, сообщает в пятницу ТАСС
По его словам, на саммите будет зафиксировано движение по тем договоренностям, которые были достигнуты на предыдущих встречах.
«В сфере безопасности — это развод сил в трех известных точках, потому что без разведения сил нельзя добиваться успеха в прекращении огня. В политической сфере это такой фундаментальный вопрос, как имплементация «формулы Штайнмайера», которая призвана гарантировать введение в силу на юридической основе вопроса о статусе Донецка и Луганска, что является ключом на политическом треке внутриукраинского конфликта", — сказал Грушко на пресс-конференции по итогам встречи с сербским коллегой в Белграде.
Саммит «нормандской четверки», посвященный проблемам урегулирования конликта в Донбассе, запланирован на 9 декабря в Париже.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Александр Грушко , МИД , ИТАР-ТАСС , Донецк , Луганск
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