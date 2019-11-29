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Путин нашел ахинею на российском телевидении 

Lenta.ru 1 час назад
Путин нашел ахинею на российском телевидении
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин назвал ахинеей высказывания приглашенных на аналитические передачи «России 1» экспертов. Об этом сообщает «Интерфакс».
В ходе заседания председатель Совета федеральной национально-культурной автономии курдов Фархат Патиев обратил внимание главы государства на то, что в программах на телевидении выступают эксперты, которые оскорбляют другие народы, в том числе курдов.
Российский лидер отметил, что их заявления не отражают точку зрения телеканалов и российских властей.
«У нас с курдским народом всегда, я хочу это подчеркнуть, исторически были очень добрые и хорошие отношения», — пояснил Путин, добавив, что не знает, кто «какую ахинею нес» на этом канале.
В октябре главнокомандующий «Демократическими силами Сирии» (ДСС) Мазлюм Абди поблагодарил президента России за безопасность курдского народа. Он заявил о благодарности России за предпринятые шаги для прекращения боевых действий. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскритиковал США за предательство курдского народа. По его словам, Вашингтон, который в последние годы был самым близким союзником курдов, практически вынуждает их воевать с турками.
22 октября Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. В МИД заявили, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.
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Комментарии32 
Теги:
Политика , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Фархат Патиев , Владимир Путин , МИД
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