Путин нашел ахинею на российском телевидении

Российский президент Владимир Путин назвал ахинеей высказывания приглашенных на аналитические передачи «России 1» экспертов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе заседания председатель Совета федеральной национально-культурной автономии курдов Фархат Патиев обратил внимание главы государства на то, что в программах на телевидении выступают эксперты, которые оскорбляют другие народы, в том числе курдов.

Российский лидер отметил, что их заявления не отражают точку зрения телеканалов и российских властей.

«У нас с курдским народом всегда, я хочу это подчеркнуть, исторически были очень добрые и хорошие отношения», — пояснил Путин, добавив, что не знает, кто «какую ахинею нес» на этом канале.

В октябре главнокомандующий «Демократическими силами Сирии» (ДСС) Мазлюм Абди поблагодарил президента России за безопасность курдского народа. Он заявил о благодарности России за предпринятые шаги для прекращения боевых действий. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскритиковал США за предательство курдского народа. По его словам, Вашингтон, который в последние годы был самым близким союзником курдов, практически вынуждает их воевать с турками.