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Путин считает, что «у жителей Кавказа российский флаг в сердце» 

ТАСС 40 минут назад
Путин рассказал о флаге РФ в сердце у жителей Кавказа
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин не считает, что на Кавказе слишком мало символики российского государства.
"У жителей Кавказа российский флаг в сердце", — сказал российский лидер, комментируя высказывание одной из участниц заседания Совета по межнациональным отношениям о том, что в Нальчике, где проходит встреча, российских флагов нет нигде, кроме администрации Кабардино-Балкарии. "Я видел его (флаг) в нескольких местах, хотя совсем немного проехал по Нальчику", — ответил Путин.
В целом же, по его мнению, популярность государственной символики зависит от властей.
"Что касается символики, то это от нас зависит, пропагандировать нужно", — заключил он.
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Теги:
Политика , Владимир Путин
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