Путин рассказал о флаге РФ в сердце у жителей Кавказа

Путин считает, что «у жителей Кавказа российский флаг в сердце»

В целом же, по его мнению, популярность государственной символики зависит от властей.

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