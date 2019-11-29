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Путин вступился за слово «мама» 

Российская Газета + ещё 8 1 час назад
Путин вступился за слово «мама»
Фото: rg.ru
Президент Владимир Путин надеется, что в России слово "мама" останется незаменимым.
"Вы сказали слово "мама" невозможно заменить", — прокомментировал выступление одного из участников Совета по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин.
"Почему… В некоторых странах заменили", — констатировал глава государства. И пояснил, что имеет в виду: "Родитель номер один и родитель номер два".
"Надеюсь, у нас такого никогда не будет", — заключил президент.
Напомним, что такая практика распространена на Западе в официальных анкетах — вместо граф "мать" и "отец".
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Теги:
Политика , Общество , Владимир Путин
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