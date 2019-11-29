Путин вступился за слово «мама»

"Вы сказали слово "мама" невозможно заменить", — прокомментировал выступление одного из участников Совета по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин.

"Почему… В некоторых странах заменили", — констатировал глава государства. И пояснил, что имеет в виду: "Родитель номер один и родитель номер два".

"Надеюсь, у нас такого никогда не будет", — заключил президент.

Напомним, что такая практика распространена на Западе в официальных анкетах — вместо граф "мать" и "отец".