Бальбек назвал украинских делегатов варварами

Бальбек назвал украинских делегатов на форуме ООН варварами

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что предоставленная ему сопредседателями проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека форума вторая возможность выступить восстановила справедливость, нарушенную из-за поведения украинской делегации. Об этом он рассказал РИА Новости по телефону.

"Утром в переговорной председатели признали, что вчера было недоразумение и ошибка с их стороны, поэтому сегодня утром в начале заседания мне дали слово… Таким образом восторжествовала справедливость, а украинские делегаты проявили себя настоящими варварами", — сказал парламентарий.

По словам депутата, украинская делегация и во второй день форума четырежды пыталась сорвать его выступление.

"Каждый раз председатель им одно и то же объясняла, что я — официальный аккредитованный делегат РФ. Те стучали, топали в ходе выступления, Четыре раза перебивали меня, не давали сказать, я продолжал выступать, и в конце слов зал разразился аплодисментами (это бывает крайне редко, председатель обычно рекомендует не аплодировать)", — рассказал Бальбек.

Он отметил, что другие делегаты, включая тех, кто не поддерживает его точку зрения, высказывают ему теперь слова поддержки.

Бальбек назвал "неуклюжими и позорящими цивилизованных людей" действия украинской делегации.

Он также выразил недоумение тем, что оба раза делегаты от Украины старались подсесть к нему поближе: "Зачем все время рядом садиться, если не признаешь?".

"Украинская делегация пытается навязать участникам атмосферу принуждения и насилия, а мы просто хотим быть услышанными", — добавил он.

Депутат также выразил мнение о том, как в будущем можно избежать подобных инцидентов.