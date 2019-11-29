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Бальбек назвал украинских делегатов на форуме ООН варварами 

РИА Новости 37 минут назад
Бальбек назвал украинских делегатов варварами
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что предоставленная ему сопредседателями проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека форума вторая возможность выступить восстановила справедливость, нарушенную из-за поведения украинской делегации. Об этом он рассказал РИА Новости по телефону.
"Утром в переговорной председатели признали, что вчера было недоразумение и ошибка с их стороны, поэтому сегодня утром в начале заседания мне дали слово… Таким образом восторжествовала справедливость, а украинские делегаты проявили себя настоящими варварами", — сказал парламентарий.
По словам депутата, украинская делегация и во второй день форума четырежды пыталась сорвать его выступление.
"Каждый раз председатель им одно и то же объясняла, что я — официальный аккредитованный делегат РФ. Те стучали, топали в ходе выступления, Четыре раза перебивали меня, не давали сказать, я продолжал выступать, и в конце слов зал разразился аплодисментами (это бывает крайне редко, председатель обычно рекомендует не аплодировать)", — рассказал Бальбек.
Он отметил, что другие делегаты, включая тех, кто не поддерживает его точку зрения, высказывают ему теперь слова поддержки.
Бальбек назвал "неуклюжими и позорящими цивилизованных людей" действия украинской делегации.
Он также выразил недоумение тем, что оба раза делегаты от Украины старались подсесть к нему поближе: "Зачем все время рядом садиться, если не признаешь?".
"Украинская делегация пытается навязать участникам атмосферу принуждения и насилия, а мы просто хотим быть услышанными", — добавил он.
Депутат также выразил мнение о том, как в будущем можно избежать подобных инцидентов.
"Во избежание инцидентов, подобных вчерашнему, я бы порекомендовал организаторам международных форумов заранее оговаривать с представителями Украины правила этикета на подобных официальных мероприятиях", — сказал Бальбек.
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Теги:
Политика , Руслан Бальбек , ООН , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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