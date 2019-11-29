Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Деньги нужны!»: в Сети высмеяли Тарасова
«Деньги нужны!»: в Сети высмеяли Тарасова
Шоу-бизнес
Путин нашел ахинею на российском телевидении
Путин нашел ахинею на российском телевидении
Политика
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
В мире
Как интимная переписка убила школьницу
Как интимная переписка убила школьницу
Происшествия

МИД: предложение по мораторию на размещение РСМД остается в силе 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
РФ оставила в силе предложение по РСМД
Фото: РИА Новости
Россия оставляет в силе свое предложение по введению моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил в пятницу в Белграде замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Наша инициатива остается в силе", — заявил он журналистам.
Как стало известно накануне, Берлин не принял предложение Москвы о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Ранее его отклонил и Париж.
Грушко напомнил, что российская инициатива адресована всем тем, кто заинтересован в том, чтобы не превращать европейский континент в арену для военной конфронтации, и что в этом должны быть заинтересованы, в первую очередь, европейские страны.
"Понятно, что для нас любое продвижение американского потенциала средней дальности за рубежом, будь то в Европе или в Азии, будет иметь стратегический характер, это будет влиять на стратегический баланс между Россией и США. С другой стороны, мы должны отдавать себе отчет, что такой шаг будет иметь самые серьезные негативные последствия для европейской безопасности", — отметил Грушко.
Он подтвердил, что Россия остается привержена соглашениям по строгому контролю за вооружениями.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Последние новости
Срыв Украиной выступления депутата Госдумы в ООН попал на видео Срыв Украиной выступления депутата Госдумы в ООН попал на видео На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Комментарии 
Теги:
Политика , Армия , Европа , Александр Грушко , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Деньги нужны!»: в Сети высмеяли Тарасова
«Деньги нужны!»: в Сети высмеяли Тарасова
Путин нашел ахинею на российском телевидении
Путин нашел ахинею на российском телевидении 12
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу 5
Как интимная переписка убила школьницу
Как интимная переписка убила школьницу 20
Дело MH17: определена роль России в суде
Дело MH17: определена роль России в суде 127
Видео
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
03:42
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
В мире
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение