РФ оставила в силе предложение по РСМД

МИД: предложение по мораторию на размещение РСМД остается в силе

Александр Грушко. Россия оставляет в силе свое предложение по введению моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил в пятницу в Белграде замглавы МИД РФ

"Наша инициатива остается в силе", — заявил он журналистам.

Как стало известно накануне, Берлин не принял предложение Москвы о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Ранее его отклонил и Париж.

Грушко напомнил, что российская инициатива адресована всем тем, кто заинтересован в том, чтобы не превращать европейский континент в арену для военной конфронтации, и что в этом должны быть заинтересованы, в первую очередь, европейские страны.

"Понятно, что для нас любое продвижение американского потенциала средней дальности за рубежом, будь то в Европе или в Азии, будет иметь стратегический характер, это будет влиять на стратегический баланс между Россией и США. С другой стороны, мы должны отдавать себе отчет, что такой шаг будет иметь самые серьезные негативные последствия для европейской безопасности", — отметил Грушко.

Он подтвердил, что Россия остается привержена соглашениям по строгому контролю за вооружениями.