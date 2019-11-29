Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыта причина самоубийства следовательницы
Раскрыта причина самоубийства следовательницы
Происшествия
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Общество
Украина раскрыла планы США на Крым
Украина раскрыла планы США на Крым
В мире
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия

Путин потребовал провести мероприятия по случаю 75-летия Победы на самом высоком уровне 

ТАСС + ещё 2 43 минуты назад
Путин призвал не забывать, кто помогал нацистам
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поставил задачу организовать празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на самом высоком уровне.
"Мы уже приступили к подготовке 75-летия Великой Победы, наступающий год объявлен в нашей стране как Год памяти и славы", — сказал глава государства на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Он уверен: "Все мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны, должны пройти на самом высоком уровне".
Президент отметил, что "свой вклад в Победу на фронте и в тылу внес каждый из народов России, Советского Союза".
Путину не дали выходной 31 декабря
Путин призвал помнить о причинах Великой Отечественной войны, о помощниках нацистов.
"Мы должны еще раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, которая унесла десятки миллионов жизней людей, о том, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на Восток, и о том, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора, в освобождении Европы и мира", — заявил глава государства.
Он подчеркнул: "Мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества".
Президент поручил членам совета, общественным организациям по всей стране "принять деятельное участие в подготовке к юбилею Великой Победы".
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
ТАСС: последние новости
Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве Карасин: условия для повышения уровня контактов между Россией и Грузией пока не созрели Карасин: условия для повышения уровня контактов между Россией и Грузией пока не созрели СМИ: США развернули военную технику в нефтяном районе на севере Сирии СМИ: США развернули военную технику в нефтяном районе на севере Сирии
Комментарии3 
Теги:
Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта причина самоубийства следовательницы
Раскрыта причина самоубийства следовательницы 19
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте 18
Украина раскрыла планы США на Крым
Украина раскрыла планы США на Крым 71
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД 237
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год 19
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение