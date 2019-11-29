Путин призвал не забывать, кто помогал нацистам

Путин потребовал провести мероприятия по случаю 75-летия Победы на самом высоком уровне

Президент России Владимир Путин поставил задачу организовать празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на самом высоком уровне.

"Мы уже приступили к подготовке 75-летия Великой Победы, наступающий год объявлен в нашей стране как Год памяти и славы", — сказал глава государства на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Он уверен: "Все мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны, должны пройти на самом высоком уровне".

Президент отметил, что "свой вклад в Победу на фронте и в тылу внес каждый из народов России, Советского Союза".

Путин призвал помнить о причинах Великой Отечественной войны, о помощниках нацистов.

"Мы должны еще раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, которая унесла десятки миллионов жизней людей, о том, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на Восток, и о том, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора, в освобождении Европы и мира", — заявил глава государства.

Он подчеркнул: "Мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества".

Президент поручил членам совета, общественным организациям по всей стране "принять деятельное участие в подготовке к юбилею Великой Победы".