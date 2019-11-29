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Россияне опасаются предательства Турции 

Рамблер 22 минуты назад
Россияне опасаются предательства Турции
Фото: ТАСС
Большинство россиян (84%), принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, опасаются того, что Турция не всегда будет на стороне России в политических вопросах. В данном случае, речь идет об отказе турецкой стороны поддерживать план НАТО (от «российской угрозы»).
13% участников, наоборот, верят, в то, что Турция никогда Россию не предаст, поскольку отношения двух стран в последнее время стали налаживаться.
3% опрошенных не разбираются во внешней политике.
Всего в опросе приняли участие 5025 человек.
Ранее, как сообщал «Рамблер», по причине присоединения Крыма к России Организация Североатлантического договора составила план по защите от «российской угрозы» Литвы, Латвии, Польши и Эстонии. Согласно ему, члены НАТО обязуются предоставить этим странам военную помощь, если на них нападет России.
3-4 декабря на саммите Североатлантического альянса в Лондоне должно быть озвучено решение о принятии плана. Между тем два дня назад Reuters сообщило, что Турция отказывается подписывать план. Причиной этого собеседники агентства в НАТО назвали отсутствие политической поддержки Альянсом операции Турции против курдов в Сирии.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Политика , НАТО , Reuters , Турция
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