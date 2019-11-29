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Песков: переход от «Минска-2» к другим документам затруднит урегулирование на Украине 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
В Кремле дали совет по урегулированию ситуации на Украине
Фото: РИА Новости
Закон об особом статусе Донбасса является частью "Минска-2", а движение в сторону иного документа сопряжено с большими трудностями для урегулирования ситуации на Украине. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Закон об особом статусе [Донбасса] — это составная часть минских договоренностей. Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать", — сказал Песков.
Представитель Кремля призвал не завышать ожиданий от предстоящего 9 декабря в Париже саммита лидеров "нормандкой четверки".
"Вместе с тем, есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", — подытожил Песков.
Особый статус
Президент Украины Петр Порошенко в октябре 2014 года подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым в данных районах на три года устанавливался особый статус. На практике закон Украиной не применялся, но Верховная рада ежегодно продлевала его действие. В марте 2015 года Порошенко вопреки минским соглашениям без согласования с республиками Донбасса внес в закон об особом статусе поправки, которые фактически заблокировали действие документа.
21 ноября спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что Рада готова в ускоренном режиме работать над законом о статусе Донбасса.
"Формула Штайнмайера"
В начале 2016 года тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм введения в силу закона об особом статусе Донбасса на временной основе в день выборов и на постоянной — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования.
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Теги:
Политика , Украина , Франк-Вальтер Штайнмайер , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Дмитрий Разумков , МИД , ОБСЕ , Верховная Рада
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