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Эксперт рассказал о новом расколе в НАТО 

РИА Новости 1 час назад
Эксперт рассказал о новом расколе в НАТО
Фото: РИА Новости
Нерешенность турецкого вопроса привела к новому расколу в НАТО, так как Турция воспринимает давление на свою политику со стороны США и других партнеров по альянсу неприемлемым, как вызов стратегическим интересам государства, заявил РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что НАТО должна иметь одинаковый подход ко всем своим странам-участницам по вопросу о защите от внешних угроз. Ранее агентство Рейтер сообщило, что Турция отказывается поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, добиваясь активной политической поддержки альянса в борьбе с силами самообороны курдов (YPG) на севере Сирии.
"Турция считает сирийский конфликт и, в частности, проблему курдов на приграничных территориях проблемой национальной безопасности. И в этом смысле она, так же как и другие страны НАТО, могла бы рассчитывать на ресурсы альянса в поддержку своей нацбезопасности, именно на это делает акцент (президент Турции Тайип — ред.) Эрдоган. И это вписывается в действующую концепцию и концептуальные документы НАТО, где говорится не только о том, что необходимо защищать восточные фланги, но и о том, что коллективная оборона должна строиться с учетом ответа на угрозы на 360 градусов", — отметил эксперт.
Он пояснил, что по ситуации в Сирии существуют огромные разногласия между Турцией и ее партнерами по НАТО.
"И в данном случае Турция использует серьезные аргументы, которые обостряют эту дискуссию. Причем в то время, когда принципиальных решений по турецкому вопросу в Европе, например, так и нет", — добавил собеседник агентства.
Он также отметил, что накануне встречи лидеров НАТО 3-4 декабря в Лондоне это является внутренним раздражителем и "фактором нового трансатлантического разлома".
"Если раньше это было связано с позицией (президента США Дональд — ред.) Трампа, который вполне успешно проводил в НАТО политику "America first" ("Америка на первом месте" — ред.) и в этой ситуации добивался от союзников именно тех изменений в рамках НАТО, которые он считал необходимыми для США, то теперь подобным образом ведет себя Турция", — уточнил Данилов.
"В данном случае Турция стремится не просто заручиться поддержкой со стороны НАТО, но и позиционирует себя фактически как третью силу в рамках НАТО, самостоятельного игрока, чего раньше в НАТО не было", — подчеркнул собеседник.
По его словам, "демарш" Турции связан с тем, что она считает неприемлемым нажим на нее и ее политику со стороны США, а также — со стороны других партнеров по НАТО. "Поскольку он воспринимается в Турции как вызов стратегическим интересам государства", — пояснил эксперт.
При этом он добавил, что Турция хотела бы снизить давление, связанное с отказом США на поставки вооружений, в частности, авиационной техники — в связи с контактами по С-400.
"Турция не может отказаться от американских вооружений в пользу российских, нынешняя турецкая армия во многом оснащена именно американскими вооружениями", — сказал Данилов.
По его словам, Турция хотела бы оставить вопрос в подвешенном состоянии.
"Для Турции, очевидно, важно каким-то образом уйти с саммита НАТО без серьезных потерь, то есть оставив вопрос о военных закупках и оснащении национальных вооруженных сил нерешенным… От Турции, конечно, будут требовать решения", — заключил эксперт.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Теги:
Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , США , Мевлют Чавушоглу , Дмитрий Данилов , МИД Турции , РАН , НАТО , Reuters , РИА Новости , Польша , Сирия , Турция
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