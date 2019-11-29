Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Погода
Эксперт оценил испытания украинской ракеты «Нептун»
Эксперт оценил испытания украинской ракеты «Нептун»
Армия
В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса
В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса
В мире
Раскрыты планы США в Крыму
Раскрыты планы США в Крыму
В мире

Медведев 3 декабря обсудит с премьером Монголии сотрудничество в экономике 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Медведев встретится с премьером Монголии
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 3 декабря проведет в Москве переговоры с председателем правительства Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обсудят вопросы развития российско-монгольского сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях", — говорится в сообщении.
По итогам переговоров планируется подписание межправительственных и межведомственных соглашений, а также корпоративных документов.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
ТАСС: последние новости
Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве СМИ: США развернули военную технику в нефтяном районе на севере Сирии СМИ: США развернули военную технику в нефтяном районе на севере Сирии ФСИН опровергла информацию об обысках у первого замдиректора службы Рудого ФСИН опровергла информацию об обысках у первого замдиректора службы Рудого 
Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Правительство РФ , Монголия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год 11
Эксперт оценил испытания украинской ракеты «Нептун»
Эксперт оценил испытания украинской ракеты «Нептун» 3
В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса
В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса 127
Раскрыты планы США в Крыму
Раскрыты планы США в Крыму 102
Российская боксерша отправила любовника в нокаут и умерла
Российская боксерша отправила любовника в нокаут и умерла 1
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение