Медведев встретится с премьером Монголии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 3 декабря проведет в Москве переговоры с председателем правительства Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обсудят вопросы развития российско-монгольского сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях", — говорится в сообщении.
По итогам переговоров планируется подписание межправительственных и межведомственных соглашений, а также корпоративных документов.