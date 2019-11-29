В МИД оценили идею организации арктического саммита

Москва считает заслуживающей внимания идею организации саммита стран Арктического совета, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.
"В интересах сохранения мира и стабильности в Арктике выступаем за развитие диалога между арктическими государствами на всех уровнях, в том числе и на высшем. В этой связи полагаем, что идея организации арктического саммита, которая была выдвинута в период финского председательства в Арктическом совете в 2017-2019 годах, заслуживает внимания", — сказал дипломат.
По его словам, для России главное, чтобы такая встреча лидеров "имела субстантивное наполнение", итоговые решения такого саммита должны способствовать укреплению приверженности государств региона миру, стабильности и конструктивному сотрудничеству в Арктике.
Финская сторона прорабатывала идею проведения саммита арктических стран в рамках своего председательства в Арктическом совете, но она так и не состоялась. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва поддерживает идею проведения саммита, когда для этого созреют предпосылки.